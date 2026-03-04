Affitti brevi il Sunia | A Ravenna oltre mille annunci una situazione esplosiva

A Ravenna sono stati rilevati oltre mille annunci di affitti brevi, secondo il Sunia, il Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. La questura ha segnalato un aumento significativo di questa tipologia di locazioni, che sta creando una situazione considerata esplosiva dal sindacato. La Regione Emilia-Romagna ha annunciato l’intenzione di intervenire con una legge specifica per regolamentare il fenomeno, lasciando ai Comuni il compito di attuarla.

Il sindacato ritiene necessaria l'approvazione della legge regionale in materia, al momento però in attesa di giudizio da parte della Corte costituzionale dopo il ricorso presentato dal Governo Migliaia di annunci per affitti brevi a Ravenna. Questi i dati riferiti dal Sunia, il Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, che ha accolto favorevolmente la scelta della Regione Emilia-Romagna di intervenire con una legge sul fenomeno degli affitti brevi, dando ai Comuni la possibilità e gli strumenti per regolamentarlo. "Confidiamo che la Corte costituzionale confermi la legittimità della legge regionale – spiega il presidente...