Educazione condominiale il 17 marzo terzo appuntamento della rassegna di Sunia Federconsumatori e Spi Cgil

Il 17 marzo si svolgerà il terzo incontro della rassegna “Educazione condominiale”, organizzata da Sunia, Federconsumatori e Spi Cgil. L’appuntamento si concentrerà sulla gestione ACER, affrontando temi come modelli, spese e procedure. La sessione intende fornire approfondimenti sulla normativa e sugli obblighi legati alla gestione condominiale, coinvolgendo partecipanti interessati a conoscere aspetti pratici e regolamentari.

Il terzo appuntamento di "EDUCAZIONE CONDOMINIALE. Condominio e normativa: evoluzioni, obblighi e responsabilità", in programma per martedì 17 febbraio, avrà come focus "La Gestione ACER: Modelli, Spese e Procedure". La rassegna di incontri informativi pensata per offrire strumenti e conoscenze a chi abita in condominio, è organizzata da SUNIA Parma, Federconsumatori Parma e SPI CGIL Parma, e si avvale della collaborazione, in questo caso, oltre che di Comune di Parma e Iren Spa, di ACER Parma. Anche questo evento si svolgerà alle ore 17.30 nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5A, e si occuperà gestione condominiale ACER e struttura dei costi, criteri di rendicontazione, ripartizione delle spese, criticità ricorrenti e strumenti di controllo.

