Auto distrutta dalle fiamme

Da arezzonotizie.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme in una zona della Valdichiana. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, arrivando con le sirene spiegate per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono stati trovati i resti del veicolo, senza che ci siano segnalazioni di altre persone coinvolte o feriti. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

Vigili del fuoco a sirene spiegate si sono diretti verso la Valdichiana per un'auto che ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato il mezzo che si trovava lungo la strada a Castiglion Fiorentino, nei pressi della rotatoria con la statua dedicata a Fabrizio Meoni. Le informazioni sono ancora.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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