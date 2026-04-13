Auto distrutta dalle fiamme

Un'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme in una zona della Valdichiana. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, arrivando con le sirene spiegate per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono stati trovati i resti del veicolo, senza che ci siano segnalazioni di altre persone coinvolte o feriti. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

Vigili del fuoco a sirene spiegate si sono diretti verso la Valdichiana per un'auto che ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato il mezzo che si trovava lungo la strada a Castiglion Fiorentino, nei pressi della rotatoria con la statua dedicata a Fabrizio Meoni. Le informazioni sono ancora.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme Leggi anche: Auto distrutta dalle fiamme: Vigili del fuoco al lavoro Auto distrutta dalle fiamme a Santa Lucia Argomenti più discussi: Paura nella notte: auto distrutta dalle fiamme; Auto distrutta dalle fiamme nella notte a Cadelbosco sopra; Auto distrutta dalle fiamme nella notte a Dolianova, intervento dei vigili del fuoco; Auto distrutta dalle fiamme ai Colli Sarrizzo durante la Pasquetta. AUTO DISTRUTTA, CHIOGGIA SI MOBILITA PER AIUTARE UNA MAMMA Auto distrutta dopo minacce: una mamma di Chioggia costretta a pagare i danni per poter lavorare. La città si mobilita con una raccolta fondi per darle un aiuto concreto (IBAN: IT74C02 - facebook.com facebook