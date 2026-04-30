Auto distrutta dalle fiamme a Battipaglia | si indaga

La notte scorsa a Battipaglia un’auto è stata avvolta dalle fiamme davanti a un ristorante lungo la strada Statale 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La vettura è andata completamente distrutta. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non sono stati segnalati feriti.

Momenti di tensione, la scorsa notte, a Battipaglia, dove un’automobile è stata avvolta dalle fiamme davanti al Mc Donald’s, lungo la strada Statale 18.I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che si propagasse agli altri veicoli parcheggiati.🔗 Leggi su Salernotoday.it Incendio nella notte in via Siracusa: distrutte due auto Notizie correlate Incendio ad Eboli, auto distrutta dalle fiamme: si indagaMomenti di tensione, la scorsa notte, nel rione Paterno ad Eboli, dove un’automobile (Lancia Delta) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme... Leggi anche: Ancora fiamme nella notte, auto distrutta da un rogo: si indaga Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terralba, auto distrutta dalle fiamme; Auto distrutta dalle fiamme (Foto/Video); Auto distrutta dalle fiamme: giallo ad Arnate; Vettura va a fuoco in A1, automobilista di Santo Stefano e la moglie riescono a mettersi in salvo. Fiamme nella notte nel Foggiano: tre auto distrutte tra Foggia e San SeveroFiamme nella notte nel Foggiano: tre auto distrutte tra Foggia e San Severo Notte di incendi nel Foggiano, dove tre auto sono state distrutte dalle fiamme tra Foggia e San Severo. I roghi si sono veri ... statoquotidiano.it Notte di fuoco a Porto Torres, un’auto distrutta dalle fiammeDurante la notte un’auto è stata completamente distrutta da un incendio doloso sviluppatosi in via Rocco Chinnici, a Porto Torres. sassarioggi.it Auto distrutta dalle fiamme a Sant’Antioco nella notte: intervento dei Vigili del fuoco, nessun ferito ma danni a un’abitazione. - facebook.com facebook Terralba, auto distrutta dalle fiamme x.com