Lo fermano alla guida di una moto ma era già sotto sequestro | patente revocata e multa da 1400 euro

Un uomo residente a Brugherio è stato fermato ieri dalla polizia locale mentre era in sella a una moto. La vettura, già sottoposta a sequestro, aveva la patente revocata. Durante il controllo, è stato multato con una sanzione di 1.400 euro e la moto è stata confiscata. L'intervento si è svolto senza altri incidenti o complicazioni.

Fermato, multato e veicolo confiscato. È quanto accaduto ieri per un uomo residente a Brugherio trovato in sella ad una moto da parte della polizia locale brugherese.L'uomo è stato fermato per un controllo intorno alle 16 mentre si stava muovendo in città in sella ad un motociclo Aprilia. Dagli.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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