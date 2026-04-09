Tasse non pagate sulla macellazione degli animali scatta la cartella esattoriale da quarantamila euro
Una cartella esattoriale di circa 43.000 euro è stata inviata per il mancato pagamento del servizio di controllo veterinario relativo alla macellazione degli animali. Si tratta di una richiesta ufficiale di pagamento per tasse non versate in relazione a questa attività, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti. La questione riguarda specificamente le tasse dovute per il servizio di controllo durante le operazioni di macellazione.
Una cartella esattoriale da quasi 43mila euro per il mancato pagamento del servizio di controllo veterinario sulle attività di macellazione. È quanto si è vista recapitare una società umbra dall’Agenzia delle entrate.Le contestazioni riguarda “presunte prestazioni del servizio veterinario su. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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