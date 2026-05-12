Carta e penna non bastano Costarelli | Il digitale è essenziale per l’inclusione

La presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio ha commentato le notizie di un possibile ritorno all’uso predominante di carta e penna nelle scuole svedesi. Ha affermato che il digitale rappresenta uno strumento fondamentale per favorire l’inclusione e ha precisato che strumenti digitali sono ormai considerati essenziali nel sistema scolastico. La discussione riguarda l’equilibrio tra metodi tradizionali e tecnologie moderne nell’istruzione.

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