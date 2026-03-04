Concorso ’Scriveteci una lettera’ Carta penna e il bello prende forma

Si è conclusa la quinta edizione del concorso ’Scriveteci una lettera’, promosso dall’associazione ’Il Calamo’. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti che hanno inviato le loro lettere. L’evento ha visto la presenza di organizzatori, giudici e concorrenti, tutti riuniti per celebrare la creatività e l’impegno degli autori.

Si è conclusa con la premiazione dei vincitori la quinta edizione del concorso 'Scriveteci una lettera' ideato dall'associazione 'Il Calamo'. Stravince ancora una volta la concorrente Lucia Sardi di Brugherio alla quale viene assegnato il premio speciale 'Marco Moretti', una prestigiosa penna stilografica offerta da Leonardo Officina Italiana, in memoria del fondatore e trascinatore dell'associazione, mancato nel 2023. I premi delle tre sezioni sono stati così assegnati. Sezione Adulti: 1° premio ex aequo a Claire Cester da Thil (Francia) ed Elena Silvestri da Vigarano Pieve. Il 3° premio va a Irene Dessi da Ussana. Sezione Under 15: 1° premio a Rebecca D'Angelo di Vairano Scalo; 2° e 3° premio, rispettivamente ad Elena Sennati e Sveva Comandi della Scuola media 'Vico' di Grosseto.