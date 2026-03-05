Carta docente la UIL contro l’esclusione ATA | rappresenta una componente essenziale della comunità scolastica
La UIL critica l’esclusione degli assistenti tecnici e amministrativi dalla Carta docente 2026, sottolineando che rappresentano una componente fondamentale della comunità scolastica. La norma, che si apre anche ai supplenti, ha sollevato polemiche per la mancata inclusione di queste figure. D'Aprile, invece, difende i 500 euro previsti e chiede procedure più semplici per le segreterie scolastiche.
La Carta docente 2026 si apre ai supplenti. D'Aprile difende i 500 euro, contesta l'esclusione degli ATA e chiede procedure semplici per le segreterie scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nuova carta docente, sindacati divisi. Flc Cgil: “Cifra decurtata”. Cisl e Gilda “soddisfatti”, Uil: “Si includa anche il personale Ata”La “nuova” carta docente, annunciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito su ilfattoquotidiano.
Carta Docente 2026, Varengo (Cisl Scuola): Non trasformarlo in un click day per evitare problemiOggi, 5 marzo, finalmente è stato reso noto che la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, sarà attivata il 9 marzo e varrà di 383 euro.Di tutt ... tecnicadellascuola.it
Carta del docente, scende a 383 euro. Attiva dal 9 marzoAl via la Carta del docente per l’anno scolastico 2025/2026, estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di ... huffingtonpost.it
