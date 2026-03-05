Carta docente la UIL contro l’esclusione ATA | rappresenta una componente essenziale della comunità scolastica

La UIL critica l’esclusione degli assistenti tecnici e amministrativi dalla Carta docente 2026, sottolineando che rappresentano una componente fondamentale della comunità scolastica. La norma, che si apre anche ai supplenti, ha sollevato polemiche per la mancata inclusione di queste figure. D'Aprile, invece, difende i 500 euro previsti e chiede procedure più semplici per le segreterie scolastiche.