Carta d’identità cartacea non più valida a Riccione sono 5 mila i documenti ancora da rinnovare
Dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida nel Comune di Riccione, che richiede ai cittadini di passare alla versione elettronica. Attualmente, sono circa 5 mila i documenti ancora da aggiornare. La nuova carta d’identità elettronica sostituirà quella cartacea, che non potrà più essere utilizzata per scopi ufficiali. La comunicazione è stata fatta dal Comune, che ha informato la popolazione delle nuove disposizioni.
Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che, a partire dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida e dovrà essere obbligatoriamente sostituita dalla nuova versione elettronica. Per far fronte a questa importante scadenza e gestire in modo efficiente i circa 5 mila rinnovi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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