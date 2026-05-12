Carta d’identità cartacea non più valida a Riccione sono 5 mila i documenti ancora da rinnovare

Dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida nel Comune di Riccione, che richiede ai cittadini di passare alla versione elettronica. Attualmente, sono circa 5 mila i documenti ancora da aggiornare. La nuova carta d’identità elettronica sostituirà quella cartacea, che non potrà più essere utilizzata per scopi ufficiali. La comunicazione è stata fatta dal Comune, che ha informato la popolazione delle nuove disposizioni.

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