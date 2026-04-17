A partire dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida, anche se ancora in scadenza. La decisione riguarda l'eliminazione definitiva del documento tradizionale, con l'introduzione della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Dal momento in cui entrerà in vigore questa norma, i cittadini dovranno richiedere la nuova versione digitale per poter viaggiare e svolgere pratiche amministrative. La cessazione del documento cartaceo è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Il conto alla rovescia per l'addio alla carta d’identità cartacea è iniziato. A partire dal 3 agosto 2026, infatti, il vecchio documento tradizionale cesserà di avere valore legale: non potrà più essere utilizzato né come strumento di riconoscimento né come documento valido per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro. Cambio è obbligatorio La rivoluzione digitale non è solo una scelta di semplificazione, ma un obbligo di sicurezza. Il Regolamento Europeo 1157 del 2019 ha stabilito nuovi standard minimi di sicurezza per i documenti d’identità dei cittadini dell’Unione. Il formato cartaceo, essendo facilmente falsificabile, non soddisfa questi requisiti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Carta d'identità cartacea, da agosto non sarà più valida (anche se non scaduta): ecco come richiedere la CIE

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