Milano | ritrovata la carrozzina rubata all’insegnante pugliese un denunciato Polizia

A Milano, è stata ritrovata la carrozzina rubata a un’insegnante pugliese. La donna, di 27 anni e disabile, aveva denunciato il furto nei giorni scorsi dopo aver scoperto che la sua carrozzina era scomparsa dall’androne del palazzo dove abita. La polizia ha identificato e denunciato un uomo coinvolto nell’accaduto. La carrozzina è stata restituita alla proprietaria.

La 27enne di Barletta, insegnante disabile, aveva denunciato nei giorni scorsi che la sua carrozzina era stata rubata dall’androne del palazzo in cui vive. A Milano, dove la docente pugliese vive ed da alcuni mesi. Il 21 aprile è stata ritrovata dagli agenti di Lorenteggio la carrozzina. Era stata smontata e nascosta, a pezzi, in più parti di un immobile. Un 31enne di origine brasiliana è stato denunciato per ipotesi di ricettazione. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Milano: ritrovata la carrozzina rubata all’insegnante pugliese, un denunciato Polizia Notizie correlate Ritrovata dalla polizia la carrozzina rubata a Valeria, la prof disabile trasferita a MilanoSi chiude con un lieto fine la vicenda di Valeria, la giovane insegnante di filosofia disabile a cui era stata rubata la carrozzina nell'androne del... Ruba carrozzina a insegnante disabile: scoperto e denunciato dalla PoliziaPer la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se… Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rubano la carrozzina a una giovane prof di filosofia, l'appello: Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla; Valeria, prof di filosofia 27enne, derubata della carrozzina: Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla. L'appello al ladro, scatta la...; Napoli, rapina in banca: la ricostruzione 3D dello scavo fatto dai ladri; VALERIA AIUTATEMI Prof 27enne derubata della carrozzina: Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla. Milano: ritrovata la carrozzina rubata all’insegnante pugliese, un denunciato PoliziaLa 27enne di Barletta, insegnante disabile, aveva denunciato nei giorni scorsi che la sua carrozzina era stata rubata dall’androne del palazzo in cui vive. A Milano, dove la docente pugliese vive ed ... noinotizie.it Rubano la carrozzina a un’insegnante con disabilità a Milano, la polizia la ritrova e denuncia un 31enneLa polizia ha ritrovato la carrozzina che lo scorso 15 aprile era stata rubata a una docente con disabilità a Milano ... fanpage.it A Milano uno stipendio medio non è più sufficiente: la forbice fra reddito e costo della casa si amplia sempre più rendendo impossibile vivere nel capoluogo lombardo. A dirlo è il terzo rapporto di ricerca dell’Oca, Osservatorio casa abbordabile, “Milano inside - facebook.com facebook Samsung AI Home riapre a Milano: torna lo spazio dedicato alla casa smart x.com