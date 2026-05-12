Carolina di Monaco e il make up furbo che leviga tutte le rughe

Da amica.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa occasione, l’attenzione si sposta dal look di Carolina di Monaco verso un aspetto meno noto: il trucco che riesce a rendere il volto più levigato, eliminando le rughe visibili. La principessa, solitamente al centro dell’attenzione per i suoi capelli e il taglio di capelli, questa volta appare con un volto che sembra più riposato e disteso, grazie a un make-up studiato per valorizzare la sua immagine senza eccessi.

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Tanto per una volta non siamo qui a parlare dei capelli di Carolina di Monaco. Del suo mitico taglio carré o del suo colore – un melangiato tra il biondo, il bianco e il grigio – che è tanto di tendenza. Per una volta siamo qui per elogiare il suo make up (furbo) che ha sfoggiato al 57 esimo Concorso Internazionale di Bouquet di Monaco, che si è tenuto allo Yacht Club. Il suo è un trucco davvero astuto. Il motivo? Toglie e leviga le rughe all’istante. Come potete vedere dalle immagini sotto. Scopriamo come ci riesce. Carolina di Monaco e il nuovo trucco furbo per levigare le rughe. Nella competizione monegasca dell’ arte del bouquet floreale, un’altra arte è andata in scena.🔗 Leggi su Amica.it

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