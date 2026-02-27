Durante Sanremo 2026 le artiste hanno sfoggiato acconciature e make-up ispirati agli anni Sessanta, evidenziando un ritorno al passato attraverso stili e dettagli retrò. Le interpretazioni musicali, come quella di Arisa con

All’Ariston si incrociano stili, citazioni e ispirazioni, specie fronte make up e capelli, dove il passato detta il ritmo, ma sempre con un tocco di contemporaneità Nel corso della terza serata è stata Maria Antonietta a farci fare un tuffo nel passato. E non solo grazie al nome. Dopo l’abito Anni 60 dell’esordio all’Ariston, replica di quello che indossò Nada nel 1969, la giovane artista ha puntato su un semi raccolto boccoloso e su un ombretto azzurro, in pieno stile Sixties. Gli abiti sopra il ginocchio e i maxi stivali fanno il resto: è la sorvegliata speciale-rivelazione di quest’anno. Da tenere d’occhio. Elegante con un tocco deciso il beauty look sfoggiato da Levante per la seconda serata, con un banana bun di grande impatto. 🔗 Leggi su Amica.it

Scopri tutte le acconciature e i make up delle artiste di Sanremo 2026 che si sono ispirate al passato. Un indizio? Gli Anni 60 sono i preferiti

Sopra i segreti del make up delle artiste a Sanremo 2026. Tutto quello che c'è da sapere sui beauty look della prima serata del FestivalSanremo 2026 al via martedì 24 febbraio, con i primi beauty look delle artiste in gara, all’insegna di un’eleganza raffinata e mai sopra le righe.

