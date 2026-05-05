Livorno | Chiusa SVI 2026 750 velisti e 300 barche un record

A Livorno si è conclusa la Settimana Velica Internazionale, un evento che ha visto la partecipazione di circa 750 velisti e 300 barche, stabilendo un nuovo record di partecipazione. La manifestazione si è svolta lungo la strada provinciale chiusa per l’occasione e si è conclusa con la cerimonia di premiazione presso l’Accademia Navale, alla presenza del comandante dell’ente militare.

Livorno – È stata un’edizione da mettere in cornice quella appena terminata della Settimana Velica Internazionale, che si è conclusa con la cerimonia di premiazione delle ultime regate all’interno dell’Accademia Navale, alla presenza dell’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto. Oltre 750 velisti, suddivisi in dodici classi di regata, sparsi su 9 campi di gara, più due competizioni d’altura. Questi sono solo alcuni dei numeri di un’edizione che sarà ricordata per la sua alta qualità, ma che costituirà uno stimolo per fare ancora meglio il prossimo anno, come hanno auspicato soddisfatti sia l’ammiraglio Tarabotto che il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Livorno: Chiusa SVI 2026, 750 velisti e 300 barche, un record Notizie correlate Settimana velica internazionale, grande festa a Livorno per 750 velistiSi è chiusa con numeri da record la Settimana Velica Internazionale 2026 organizzata dall’Accademia Navale di Livorno. Leggi anche: Svi 2026, le prime imbarcazioni doppiano lo scoglio di Capri e tornano verso Livorno Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Settimana Velica Livorno 2026 chiusa: vincitori, numeri finali e peso tecnico dell'edizione; Vela, a Livorno edizione da record della Settimana Velica Internazionale; Settimana velica internazionale, grande festa a Livorno per 750 velisti; Svi 2026, le prime imbarcazioni doppiano lo scoglio di Capri e tornano verso Livorno. Svi 2026: si conclude la Ran 630, i premiatiSi conclude con la premiazione presso la Sala Ricreazione Principale della Accademia Navale di Livorno, la nona edizione della Regata della Accademia Navale – RAN 630, la regata più lunga del Mediterr ... livornopress.it Svi 2026, un successo targato Accademia NavaleLivorno, 30 apr. (askanews) - La Settimana Velica Internazionale (Svi) si conferma il cuore pulsante del legame tra Livorno, il mare e la formazione marittima, trasformando le acque toscane in un palc ... libero.it . A Livorno la chiamano in tanti modi: , … ( …. penso proprio di no ) Ma quando è fatta bene cambia poco: è sempre una certezza. E è uno di quei posti - facebook.com facebook Povera la mia #Livorno x.com