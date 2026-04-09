Da oltre un giorno, i traghetti provenienti dalla Corsica sono fermi nel porto di Livorno, senza partire verso la destinazione prevista. La mobilitazione dei pescatori ha causato il blocco, impedendo alle navi di salpare e agli arrivi di arrivare nel porto toscano. I passeggeri si trovano in attesa di ripartire, mentre le operazioni di imbarco sono sospese. La situazione ha creato disagi per chi aveva programmato i propri spostamenti.

LIVORNO – Le navi dalla Corsica non partono. Gli arrivi nel porto di Livorno sono fermi da oltre 24 ore. I passeggeri, da giorni attendono di ripartire verso lo scalo toscano. Vale lo stesso per chi aveva comprato un biglietto direzione Bastia. I pescatori corsi di fronte alla salita dei prezzi del carburante legata al conflitto in Medio Oriente, hanno avviato una dura protesta. I collegamenti sono interrotti, in tanti hanno dovuto trovare sistemazioni d’emergenza in attesa di poter ripartire. Le compagnie – Corsica e Sardinia Ferries in testa stanno aggiornando di ora in ora i passeggeri via messaggio e non si escludono nuovi disagi anche nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caro carburanti: traghetti bloccati dalla Corsica a Livorno. La mobilitazione dei pescatori

Caro carburante, sciopero dei pescatori in Corsica: saltano i traghetti per Livorno, passeggeri bloccati al portoHa preso il via ormai da martedì 7 aprile e sta andando avanti senza tregua in Corsica uno sciopero dei pescatori indetto a causa del rincaro...

Leggi anche: La protesta dei pescatori e il blocco dei porti. Decine di passeggeri toscani prigionieri in Corsica

Temi più discussi: Corsica, ancora una giornata di porti bloccati per il caro carburanti: continui disagi per i collegamenti con la Sardegna; Aeroporti toscani, è allarme carburante: a Pisa salta il servizio per due operatori – Gli scenari secondo Enac; Caro carburanti: i pescatori bloccano i porti della Corsica, importanti disagi per turisti e lavoratori sardi; SuperEnalotto, caccia al 6: jackpot record (è il più alto al mondo). E quell’ultima maxi vincita in Toscana.

Protesta caro carburante, traghetti bloccati dalla Corsica a LivornoGli arrivi al porto toscano sono fermi da oltre 24 ore. I pescatori corsi hanno imboccato la via della protesta dura. E i passeggeri attendono ... rainews.it

Caro carburanti: traghetti bloccati dalla Corsica a Livorno. La mobilitazione dei pescatoriLe navi dalla Corsica non partono. Gli arrivi nel porto di Livorno sono fermi da oltre 24 ore. I passeggeri, da giorni attendono di ripartire verso lo scalo toscano. Vale lo stesso per chi aveva compr ... firenzepost.it

Traghetti fermi in banchina a causa della mobilitazione per il caro carburanti e la guerra in Iran. Situazione fuori controllo, viaggiatori intrappolati - facebook.com facebook

Caro carburanti, il ministro Urso convoca le compagnie: i prezzi devono scendere subito x.com