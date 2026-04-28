Pesca e agricoltura in crisi per il caro gasolio armatori siciliani convocati all' Ars

Le associazioni del settore della pesca e dell'agricoltura in Sicilia hanno ricevuto una convocazione da parte delle istituzioni presso la sede di Catania. La Federazione armatori siciliani ha annunciato di aver ottenuto questa convocazione in merito alla crisi causata dall'aumento dei prezzi del gasolio. La questione riguarda i primi segnali di intervento per affrontare le difficoltà che coinvolgono i settori produttivi dell'isola.

"Arrivano i primi segnali concreti dalle istituzioni nella vertenza aperta sul caro carburanti che sta mettendo in ginocchio i settori della pesca e dell'agricoltura" Lo afferma la Federazione armatori siciliani (Fas) rendendo noto di avere ricevuto una convocazione, nella sede di Catania.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

La Federazione Armatori Siciliani e l’Associazione Pescatori Marittimi Professionali in protesta contro il caro gasolioLa Federazione Armatori Siciliani e l’Associazione Pescatori Marittimi Professionali comunicano ufficialmente l’adesione del comparto pesca alla...

Caro diesel, gli armatori siciliani: "Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca, a Roma""Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca, a Roma, con il coinvolgimento di tutte le rappresentanze sindacali e datoriali, nonché dei...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Esercizio della pesca: normativa e regolamentazione; NUOVE MISURE PER PESCA E AGRICOLTURA, SAMBUCCI: BENE SINERGIA GOVERNO-REGIONE; Sistema Marche a Barcellona, il comparto ittico vale 160 milioni e punta su Blue Economy e mercati esteri; Attivazione fondi crisi e meccanismo a sostegno della pesca e dell'acquacoltura. La soddisfazione dell'assessore Micone.

Pesca, formazione e lavoro: in Abruzzo due nuovi corsi gratuiti per il settore ittico«Investire nella formazione significa rafforzare concretamente il futuro del comparto ittico abruzzese, sostenendo occupazione qualificata e innovazione lungo tutta la filiera». Lo ha dichiarato ... terremarsicane.it

Confcooperative Liguria, Francesco Musico è il nuovo presidente: sfida al ricambio generazionale per un settore da 24 milioniL'assemblea riunita a Riomaggiore lancia la nuova Confcooperative Agroalimentare e Pesca. Un comparto strategico tra agricoltura eroica e difesa del mare, presidio fondamentale contro l'abbandono de ... lavocedigenova.it

Buona Pesca facebook

Momenti di paura al largo di #Gallipoli, in Puglia, dove un esemplare adulto di squalo “mako”, conosciuto anche come squalo tonno, avrebbe urtato un'imbarcazione impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti. A raccontare l'incide x.com