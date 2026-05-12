Carlo III e la linea di successione tra i primi 10 l’ex principe Andrea
Dopo la salita al trono di Re Carlo III nel settembre 2022, a seguito della morte della regina Elisabetta II, la linea di successione britannica comprende circa 65 persone, secondo diverse fonti britanniche. Tra i primi dieci si trova anche l’ex principe Andrea, che occupa una posizione di rilievo. La lista include membri di varie generazioni della famiglia reale, mantenendo il suo ordine ufficiale.
(Adnkronos) – Dopo l'ascesa al trono di Re Carlo III nel settembre 2022, alla morte della regina Elisabetta II, la linea di successione britannica conta attualmente – secondo vari media britannici – circa 65 persone. Il prossimo re sarà il principe William, affiancato dalla moglie Catherine, principessa di Galles. La successione segue il principio della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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