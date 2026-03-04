il principe andrea potrebbe essere rimosso dalla linea di successione al trono

Il principe Andrea, ex duca di York, potrebbe essere rimosso dalla linea di successione al trono britannico. Questa possibilità è stata avanzata in seguito a recenti sviluppi che coinvolgono il suo ruolo e la sua posizione ufficiale all’interno della famiglia reale. La decisione, se presa, avrebbe implicazioni dirette sulla sequenza di nomi che seguono al monarca attuale.

L'ex duca di York, Andrea, potrebbe essere rimosso dalla linea di successione al trono britannico. Secondo quanto riportato da GB News, il ciambellano della Casa Reale Richard Benyon avrebbe effettuato una visita non annunciata a Wood Farm, nella tenuta reale di Sandringham, per discutere proprio di questa possibilità. Benyon, che ha assunto l'incarico nel 2024 succedendo a Andrew Parker, Baron Parker of Minsmere, sarebbe rimasto nella proprietà per circa due ore prima di lasciare la residenza. Nel suo ruolo di massimo responsabile amministrativo della Casa Reale, il Lord Chamberlain supervisiona oltre 1.200 membri dello staff e rappresenta il principale collegamento tra il monarca e la House of Lords.

