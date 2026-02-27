Dopo l’esclusione dell’ex principe Andrea, si apre un nuovo capitolo nella linea di successione. La decisione ha suscitato molte discussioni e ripercussioni all’interno della famiglia reale. Mentre alcune figure si preparano a nuovi ruoli, altri si trovano a dover affrontare cambiamenti significativi. La questione continuerà a essere al centro dell’attenzione nei prossimi mesi, influenzando equilibri e dinamiche interne.

Il governo britannico sarebbe già al lavoro per formalizzare la rimozione di Andrea dalla linea di successione, ma non sarà un processo semplice, né indolore per la royal family “Ho bisogno di stare calmo e in questo momento non lo sono”, ha ammesso il principe William durante gli EE Bafta Film Awards, lo scorso 22 febbraio, a chi gli chiedeva se avesse visto il film “Hamnet”. La sua mente non può che essere totalmente dominata dalle vicende di questi ultimi giorni e dall’impatto che avranno sul destino della Corona. I principi di Galles, infatti, hanno affrontato il pubblico proprio nella fase più delicata per la royal family, dopo l’arresto e il rilascio di Andrea Mountbatten-Windsor. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come cambierà la linea di successione dopo l’esclusione dell’ex principe Andrea?

Il Regno Unito valuta la rimozione dell’ex principe Andrea dalla linea di successioneSecondo alcune indiscrezioni, il governo britannico sta valutando una nuova legge che potrebbe rimuovere l’ex principe Andrea dalla linea di...

Stando alle ultime indiscrezioni, la famiglia reale non si opporrà all’eventuale rimozione dell’ex principe Andrea dalla linea di successioneCome riporta il Guardian, Buckingham Palace non si opporrà ai piani di rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale.

Discussioni sull' argomento Come cambierà la linea di successione dopo l’esclusione dell’ex principe Andrea?; Linea ferroviaria Firenze-Pisa, lavori dal 2 marzo al 30 aprile: interessato un tratto di 17 chilometri, ecco cosa cambierà; Lavori a Termini, cambia la circolazione dei treni sulle linee per Frosinone e Cassino tra il 27 febbraio e il 9 marzo; Iniziano oggi i lavori notturni in viale Marconi: scattano le deviazioni per 6 linee bus.

Come cambierà la linea di successione dopo l’esclusione dell’ex principe Andrea?Il governo britannico sarebbe già al lavoro per formalizzare la rimozione di Andrea dalla linea di successione, ma non sarà un processo semplice, né indolore per la royal family ... ilgiornale.it

‘LO SCENARIO COMPETITIVO CAMBIERÀ DRAMMATICAMENTE’ – SECONDO L’AD DI UNICREDIT, ANDREA ORCEL... x.com

Cambia improvvisamente il futuro di Andrea Cambiaso: il laterale bianconero potrebbe fare le valigie al termine della stagione. Stasera salterà il ritorno di Champions League contro il Galatasaray dopo il cartellino giallo della gara di andata (era diffidato) e l - facebook.com facebook