Roma il grande gelo tra Ranieri e Gasperini | una frattura che viene da lontano! Lo scenario per l’estate

A Roma si registra un forte attrito tra due allenatori, i cui contrasti risalgono a diversi mesi fa. La tensione tra le parti si è intensificata nel tempo, influenzando l’ambiente di lavoro e generando discussioni pubbliche e private. Nonostante il risultato positivo ottenuto di recente contro una squadra di serie B, il clima nel club rimane caratterizzato da incertezze e scontri aperti. La situazione sembra destinata a evolversi nel corso dell’estate, con possibili cambiamenti imminenti.

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