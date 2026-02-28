Antonio Piazza, appassionato ciclista e ex atleta, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion mentre si trovava in bicicletta. Era impegnato in uno dei suoi consueti giri in bici, con alcuni amici che lo seguivano dietro di lui. L’incidente è avvenuto in una strada che conosceva bene, durante un'uscita che ripeteva regolarmente.

CITTADELLA - È finito in tragedia uno dei suoi numerosissimi giri in bicicletta da grande amatore delle due ruote a pedali ed ex agonista. Ieri mattina a Cittadella sulla rotatoria di Borgo Bassano incrocio tra la 53 Postumia e la 47 Valsugana, è stato travolto da un camion Antonio Piazza, 84 anni, di San Giorgio in Bosco, fondatore dell'omonima ferramenta a Paviola, ora gestita dal figlio Ercole e dalla figlia Claudia. Stava ritornando a casa dopo un giro con la sua bici da corsa. LE TESTIMONIANZE A poche decine di metri di distanza dietro a lui, altri tre amici con i quali spesso condivideva le uscite. «Una strada che facciamo sempre – ha detto uno di loro –. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Antonio Piazza travolto e ucciso da un camion mentre era in bici, gli amici dietro di lui: «Una strada che facevamo sempre»

Stefano travolto e ucciso mentre attraversa la strada. Il tragico investimento venerdì a Roma. Era originario di AnzioABBONATI A DAYITALIANEWS Si chiamava Stefano Bottari e aveva 27 anni il giovane che venerdì sera ha perso la vita in un drammatico incidente stradale...

Cerro Maggiore, travolto nel buio e ucciso: era piegato vicino alla bici in mezzo alla strada. Impossibile poterlo vedereCerro Maggiore (Milano) – Impossibile capire perché l’uomo si trovasse al centro della carreggiata, immobile, chinato vicino alla propria bicicletta...

Tutto quello che riguarda Antonio Piazza.

Discussioni sull' argomento Antonio Piazza travolto e ucciso in bici da un camion, gli amici dietro di lui: Facevamo spesso quella strada. Era a terra,...; CITTADELLA | TRAVOLTO DA UN CAMION CARICO DI GHIAIA: MUORE ANZIANO CICLISTA; Travolto e investito ripetutamente da un'auto: morto un 60enne. Fermato il presunto omicida; No global, prosciolti in 75: impedirono lo sfratto di oltre 50 case occupate.

Antonio Piazza travolto e ucciso in bici da un camion, gli amici dietro di lui: «Facevamo spesso quella strada. Era a terra, incosciente». Chi era l'84enneCITTADELLA - È finito in tragedia uno dei suoi numerosissimi giri in bicicletta da grande amatore delle due ruote a pedali ed ex agonista. Ieri mattina a Cittadella sulla rotatoria di ... ilgazzettino.it

Un venerdì con i Comici in piedi al Cisim di Lido Adriano Sul palco del CISIM di Lido Adriano, venerdì 20 febbraio arriva la stand-up comedy con Comici in Piedi, spettacolo di stand-up comedy al plurale con Pippo Ricciardi, Antonio Piazza ed Emanuele Tumo - facebook.com facebook