Il leader di un partito politico ha raccontato che la moglie, con cui è insieme da 35 anni, ogni tre o quattro mesi gli chiede di dormire in albergo. Ha condiviso alcuni aneddoti sulla vita di coppia, ricordando episodi familiari e situazioni quotidiane che sembrano uscire da una commedia domestica. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, in cui ha parlato della loro relazione di lunga durata.

Il leader di Azione ne fa un ritratto che è tutto tranne che diplomatico. «Mia moglie è veramente una delle donne più cattive che l’universo abbia mai prodotto», scherza. «Si chiama Violante ma è soprannominata Violent». Poi aggiunge: «La mia condizione esistenziale è una condizione di conflitto perenne, che è la ragione per cui siamo insieme da 35 anni». Anche il loro primo incontro la dice lunga. «Mia moglie l’ho conquistata ad una festa di 18 anni. Io ero molto elegante, in smoking, lei in vestito lungo». Lui la corteggia per tutta la sera: «Le ho fatto una corte spietata. Mi ha baciato e poi la mattina dopo si è svegliata e ha detto: “Ammazza senza smoking, quanto sei brutto”.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Calenda: «Mia moglie Violante? Ogni tre o quattro mesi mi manda a dormire in albergo. Stiamo insieme, litigando, da 35 anni»

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