In un’intervista recente, un politico ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, parlando delle frequenti discussioni con la moglie. Ha spiegato che, in alcuni periodi, si trova a dormire in hotel ogni tre o quattro mesi. Le sue parole si sono concentrate sulle dinamiche del matrimonio e sui momenti di tensione vissuti con la partner. La conversazione ha offerto uno sguardo diretto sulla quotidianità di una coppia nota nel mondo pubblico.

Il leader di Azione Carlo Calenda ha parlato in un’intervista del rapporto con la moglie, Violante Guidotti Bentivoglio, definendola scherzosamente “tra le donne più cattive dell’universo” e raccontando alcuni aneddoti particolari. I due sono legati da 35 anni e hanno tre figli. Rispondendo alle domande, Calenda ha fatto anche alcuni commenti su Giorgia Meloni, Matteo Renzi e su Giuseppe Conte. Calenda racconta il rapporto con la moglie Chi è Violante Guidotti Bentivoglio Le risposte di Calenda su Meloni, Conte e Renzi Calenda racconta il rapporto con la moglie Durante la trasmissione di Radio2 Maschio Selvaggio, il leader di Azione Carlo Calenda ha raccontato scherzosamente del suo rapporto con la moglie, Violante Guidotti Bentivoglio, che dura da 35 anni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carlo Calenda e le liti con la moglie Violante Guidotti Bentivoglio, "ogni 3-4 mesi mi fa dormire in hotel"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Carlo Calenda: «Mia moglie Violante? Ogni tre o quattro mesi mi manda a dormire in albergo. Stiamo insieme, litigando, da 35 anni»

“Mia moglie si chiama Violante, soprannome Violent. Ogni 3 o 4 mesi si arrabbia e mi manda a dormire in un albergo vicino alla stazione Termini, dove ormai mi conoscono”: Carlo Calenda racconta“Mia moglie è veramente una delle donne più cattive che l’universo abbia mai prodotto”: scherza, Carlo Calenda quando, ospite di Maschio Selvaggio su...

Argomenti più discussi: L'apertura della Biennale a Russia e Israele, il dibattito in studio tra Calenda, De Giovanni, Sardoni e Botteri; Perché uno dovrebbe votare lei se non governerà mai?. Sono l'unico europeista. Eeeeh.... Botta e risposta Gruber-Calenda; Il dogma di Carlo Calenda. Un terzismo utile a Meloni; Carlo Calenda: Non è in pericolo la democrazia, ma la libertà.

?????? ma quale confronto scusi? Io non sono nessuno, Carlo Calenda è un senatore della Repubblica. x.com

Calenda continua gli attacchi al Fatto Quotidiano: Sul caso Minetti ha montato una campagna d’odio - reddit.com reddit

Carlo Calenda: Meloni è una 'maschia selvaggia'. Di là sono tutte moscissime. Poi parla della moglie: È cattivissima, mi manda a dormire in hotelIl leader di Azione è stato ospite del programma radio Maschio Selvaggio, di Nunzia De Girolamo e alla domanda chi sia la maschia selvaggia della politica non ha avuto alcun dubbio ... today.it