elezioni comunali a carini giovanni gallina candidato sindaco

A Carini, Giovanni Gallina si presenta come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Vive nel centro storico della città da diversi anni, dichiarando che questa è stata una scelta consapevole e personale. La sua candidatura è stata annunciata pubblicamente e fa parte delle competizioni elettorali che si svolgeranno nel comune.

Giovanni Gallina si candida a sindaco di Carini. “Da anni vivo nel centro storico di Carini. Una scelta precisa, una scelta di cuore. Ho deciso di crescere mio figlio lì dove i miei genitori hanno iniziato la loro storia: nel cuore della nostra città. Non è solo un ritorno alle radici. È un impegno. È una responsabilità”. Oggi annuncio ufficialmente la mia candidatura a Sindaco di Carini. “Mi chiamo Giovanni Gallina, sono dottore in giurisprudenza, ho una formazione in medicina e laureando in biologia, gestisco un asilo nido e ho maturato esperienze nella gestione e liquidazione di società. Un percorso fatto di studio, lavoro e responsabilità, sempre a contatto con le persone, con le famiglie e con i problemi reali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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