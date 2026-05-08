Elezioni a Carini il candidato sindaco Gallina | Dispiace per l’esclusione di Enzo Evola confronto democratico è sempre un valore

Durante le elezioni comunali a Carini, il candidato sindaco ha espresso dispiacere per l’esclusione di un avversario politico a seguito di una decisione definitiva del Tar. Ha dichiarato di condividere un messaggio di vicinanza e solidarietà nei confronti di Enzo Evola, sottolineando l’importanza di un confronto democratico. La scelta del Tar ha escluso Evola dalla competizione elettorale, suscitando reazioni da parte dei rappresentanti della lista di Evola.

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Esprimo, a nome mio personale e del nostro progetto politico sincera vicinanza e umana solidarietà a Enzo Evola, a seguito della decisione definitiva del Tar che lo vedrà fuori dalla competizione elettorale per il Comune di Carini. Al di là delle dinamiche burocratiche e giudiziarie, ritengo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali a Carini, Giovanni Gallina candidato sindaco Giovanni Gallina (Udc Carini): "Ars, confronto sul servizio per gli studenti con disabilità"Si è svolto oggi, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, in Quinta Commissione, un importante incontro dedicato al futuro del servizio di assistenza...