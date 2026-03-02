Un rappresentante di Forza Italia denuncia problemi all’Ospedale San Pio di Benevento, segnalando una grave carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza. Ha inoltre chiesto l’implementazione di un piano straordinario per le aree interne, sottolineando che queste zone non devono essere penalizzate. La questione riguarda le condizioni operative della struttura e l’attenzione alle zone più periferiche.

San Pio di Benevento: Errico (Forza Italia) denuncia carenza di personale e chiede piano straordinario per le aree interne. “ La situazione dell’Ospedale San Pio di Benevento impone una riflessione seria e immediata sullo stato della sanità nelle aree interne della Campania “. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, componente della Commissione Sanità in Regione, che interviene sulle criticità legate alla carenza di personale e al funzionamento dei servizi di emergenza presso il presidio ospedaliero sannita. Il consigliere regionale evidenzia inoltre come siano in via di completamento lavori importanti presso la struttura ospedaliera, con un investimento di circa quattro milioni di euro destinati al potenziamento delle sale operatorie e dei padiglioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sanità, Fernando Errico (Forza Italia): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza. Le aree interne non possono essere penalizzate”

