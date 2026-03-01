Sanità Fernando Errico FI | All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza

Il deputato di Forza Italia ha commentato la situazione all’Ospedale San Pio di Benevento, evidenziando una carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di una riflessione urgente sullo stato della sanità nelle zone interne della Campania, sottolineando le difficoltà che si manifestano in questa struttura.

“La situazione dell’Ospedale San Pio di Benevento impone una riflessione seria e immediata sullo stato della sanità nelle aree interne della Campania”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, componente della Commissione Sanità in Regione, che interviene sulle criticità legate alla carenza di personale e al funzionamento dei servizi di emergenza presso il presidio ospedaliero sannita. Il consigliere regionale evidenzia inoltre come siano in via di completamento lavori importanti presso la struttura ospedaliera, con un investimento di circa quattro milioni di euro destinati al potenziamento delle sale operatorie e dei padiglioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Contenuti e approfondimenti su Fernando Errico.

