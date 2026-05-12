Cardiologia pediatrica la città del Santo capitale mondiale delle cardiopatie congenite
La città del Santo si sta preparando ad ospitare un importante evento internazionale dedicato alla cardiologia pediatrica e alle cardiopatie congenite. L'incontro riunisce esperti provenienti da diversi paesi, con l’obiettivo di condividere ricerche, tecniche e aggiornamenti nel settore. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà numerosi specialisti e rappresentanti di istituzioni sanitarie.
La città del Santo si prepara ad accogliere uno dei più importanti appuntamenti scientifici internazionali dedicati alla cardiologia pediatrica e alle cardiopatie congenite. Da domani Padova Congress ospiterà il congresso annuale dell’Association for European Paediatric and Congenital Cardiology.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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