Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica al via la selezione del nuovo primario | Ruolo delicato da sostituire

"Proprio per questo motivo siamo intervenuti con tempestività ma con i dovuti approfondimenti prima dell’uscita della selezione, vista l’estrema delicatezza del ruolo che si andava a ricoprire" Che prosegue: "Si tratta di una struttura strategica per l’intero sistema sanitario regionale, punto di riferimento per pazienti particolarmente fragili come neonati e bambini e adulti con cardiopatie congenite. Proprio per questo motivo siamo intervenuti con tempestività ma con i dovuti approfondimenti prima dell’uscita della selezione, vista l’estrema delicatezza del ruolo che si andava a ricoprire, attivando tutte le procedure necessarie affinché... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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