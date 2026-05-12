Cardiologia pediatrica | 1.700 esperti a Padova per il primato storico

A Padova si sono riuniti circa 1.700 esperti di cardiologia pediatrica provenienti da tutto il mondo per discutere delle strategie di cura delle cardiopatie congenite. L'evento, che rappresenta un momento di confronto internazionale, si concentra sui possibili aggiornamenti dei protocolli terapeutici e sulle nuove tecniche diagnostiche. Durante la conferenza, sarà deciso chi condurrà le discussioni e le presentazioni sui temi più rilevanti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambieranno i protocolli di cura per le cardiopatie congenite?. Chi guiderà il confronto tra i 1.700 esperti internazionali?. Cosa porterà di nuovo il polo tecnologico Salus Pueri alle famiglie?. Perché questo evento segna un primato dopo cinquantanove anni?.? In Breve Evento inizia mercoledì 13 maggio con coordinamento di Giovanni Di Salvo e Biagio Castaldi.. Nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri ospiterà il Centro Cuore per le famiglie.. L'incontro rappresenta un primato per la città dopo 59 anni di attività della società.. Il dibattito multidisciplinare coinvolge cardiochirurghi, ricercatori, specialisti imaging e intensivisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cardiologia pediatrica: 1.700 esperti a Padova per il primato storico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Charity Dinner per la Cardiologia pediatrica: raccolti 17mila euro per il «Papa Giovanni» Acireale, attivo un nuovo ambulatorio di cardiologia pediatricaAll’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale è stato attivato un nuovo ambulatorio di Cardiologia pediatrica, pensato per la diagnosi e il...