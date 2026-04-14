Charity Dinner per la Cardiologia pediatrica | raccolti 17mila euro per il Papa Giovanni

Durante una cena di beneficenza organizzata presso la 2Skate Arena sono stati raccolti 17.000 euro destinati al reparto di Cardiologia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’evento ha coinvolto la comunità locale e ha avuto come obiettivo il sostegno a miglioramenti nelle diagnosi, nelle tecnologie e nel supporto alle famiglie dei pazienti. La somma raccolta sarà utilizzata per finanziare interventi specifici nel reparto.

IL PROGETTO. Raccolti 17mila euro durante la Charity Dinner alla 2Skate Arena per sostenere il reparto di Cardiologia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e migliorare diagnosi, tecnologie e supporto alle famiglie. Una serata di solidarietà per sostenere i piccoli pazienti cardiopatici e le loro famiglie. È questo il risultato della prima Charity Dinner del progetto «Insieme per la Cardiologia Pediatrica di Bergamo», che lunedì 13 aprile ha riunito imprenditori, professionisti e istituzioni alla 2Skate Arena, raccogliendo 17mila euro destinati al reparto di Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto dell’Asst Papa Giovanni XXIII.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Charity Dinner per la Cardiologia pediatrica: raccolti 17mila euro per il «Papa Giovanni» Leggi anche: “Note di Vita”, raccolti 4 mila euro per i bambini del reparto di cardiologia del Papa Giovanni Sansepolcro, grande partecipazione alla Charity Dinner della Croce RossaUna serata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della collaborazione tra le realtà del territorio.