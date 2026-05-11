Milan Cardinale insoddisfatto | mercato sotto accusa tutti in discussione
Il proprietario del club milanese ha espresso insoddisfazione riguardo ai risultati degli ultimi due mesi e al clima che si è creato attorno alla squadra, in seguito alla protesta avvenuta allo stadio di San Siro. La recente fase della squadra è stata caratterizzata da sconfitte e tensioni, portando a una discussione interna sulle responsabilità e sulle possibili strategie future. La situazione ha attirato l’attenzione di tifosi e media locali.
Il momento è delicato, il rischio di vedersi sfuggire la qualificazione alla Champions è alto e Gerry Cardinale è deluso per la piega che ha preso la stagione del Milan. Aveva immaginato un 2025-26 diverso e, anche se i punti in classifica sono di più dello scorso anno, non può essere soddisfatto. Soprattutto dei risultati degli ultimi due mesi e della situazione dell'ambiente intorno al club, tornato ad essere infuocato con la protesta di ieri a San Siro. Il numero uno di RedBird vuole vincere, lo ha ripetuto anche in recenti interviste, e non ha cambiato idea in mezzo alle difficoltà attuali. Ha fatto investimenti e continuerà a farlo anche in futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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