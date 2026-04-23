Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, il difensore del Milan ha parlato della sua crescita calcistica, sottolineando come molti siano stati formati sotto la guida di Allegri. Ha anche menzionato il suo giudizio su Vlahovic, definendolo il numero uno, e ha toccato altri aspetti legati alla propria carriera e alle esperienze professionali. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle opinioni e sui ricordi legati al mondo del calcio.

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic si è raccontato in una lunghissima chiacchierata. Il calciatore serbo, in rossonero dal 2024, ha voluto toccare diversi temi: dai problemi alle visite mediche con la Lazio a 18 anni, passando per Allegri fino al big match di domenica contro la Juventus. Ecco, di seguito, tute le dichiarazioni del centrale rossonero: Quando a 18 anni non superò le visite mediche alla Lazio per un problema cardiaco, ha avuto paura di smettere? «Un po’ sì: quello è stato un momento difficile per me, ma se ora sono qui vuole dire che tutto si è poi sistemato». «In questo campionato direi Lautaro e Thuram, ma ricordo ancora quanto è stato difficile marcare Giroud quando ho giocato contro il Milan in Champions».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic si racconta: “Siamo cresciuti tutti con Allegri. Vlahovic? E’ il numero uno”

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