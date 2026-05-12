Cardinale del Milan Esprime Insoddisfazione | Mercato Dirigenti e Allenatore Sotto Accusa

Da serieanews.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di RedBird, proprietario del club, ha espresso insoddisfazione riguardo alle recenti scelte di mercato, ai dirigenti e all'allenatore. Durante la partita, i tifosi presenti allo stadio hanno manifestato il loro malcontento con striscioni, fischi e sguardi critici rivolti verso il futuro della squadra. La tensione tra la società e i sostenitori si è fatta evidente nelle ultime settimane, mentre il club cerca di affrontare le difficoltà attuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cardinale numero uno di RedBird guarda al futuro del Milan (foto Ansa) San Siro si è fatto muto e poi tagliente: striscioni, fischi, sguardi lunghi verso il futuro. Il proprietario rossonero osserva, annota, si spazientisce. Se il Milan scivola fuori dal quarto posto, cambierà tutto? Il quadro è chiaro a occhio nudo. Negli ultimi due mesi il Milan ha perso inerzia. Il gioco è diventato intermittente. Il clima attorno alla squadra si è irrigidito dopo la protesta di San Siro, con la Curva Sud compatta nel chiedere risposte. Gerry Cardinale, volto della proprietà RedBird, non ha gradito. L’insoddisfazione nasce da una sensazione precisa: la squadra ha smarrito continuità nel momento decisivo.🔗 Leggi su Serieanews.com

cardinale del milan esprime insoddisfazione mercato dirigenti e allenatore sotto accusa
© Serieanews.com - Cardinale del Milan Esprime Insoddisfazione: Mercato, Dirigenti e Allenatore Sotto Accusa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Milan, Cardinale insoddisfatto: mercato sotto accusa, tutti in discussioneIl momento è delicato, il rischio di vedersi sfuggire la qualificazione alla Champions è alto e Gerry Cardinale è deluso per la piega che ha preso la...

Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame!Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame! Lautaro Martinez resta all’Inter, ne siete proprio...

Argomenti più discussi: Giorgio Furlani 'odiato' dai tifosi: svelata la posizione di Gerry Cardinale sull'AD del Milan; Petizione Furlani? Cose mai viste e le accuse sono soprattutto 3: il giornalista si esprime sulla nuova vicenda; Leao sempre più lontano dal Milan e spunta l'opzione araba di Theo e Inzaghi; Comolli a rischio: solo la Champions può salvarlo, l'ombra di Elkann e il peso del mercato.

cardinale del milan cardinale del milan esprimeCrisi Milan: ieri Gerry Cardinale ha inviato messaggi ai dirigenti e ad Allegri per provare a dare una scossaLa crisi nera del Milan è certificata dai 7 punti raccolti nelle ultime otto giornate, ma nonostante questo rendimento molto negativo il Diavolo è ancora padrone del suo destino e con due vittorie con ... milannews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web