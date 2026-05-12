Un rappresentante di RedBird, proprietario del club, ha espresso insoddisfazione riguardo alle recenti scelte di mercato, ai dirigenti e all'allenatore. Durante la partita, i tifosi presenti allo stadio hanno manifestato il loro malcontento con striscioni, fischi e sguardi critici rivolti verso il futuro della squadra. La tensione tra la società e i sostenitori si è fatta evidente nelle ultime settimane, mentre il club cerca di affrontare le difficoltà attuali.

Cardinale numero uno di RedBird guarda al futuro del Milan (foto Ansa) San Siro si è fatto muto e poi tagliente: striscioni, fischi, sguardi lunghi verso il futuro. Il proprietario rossonero osserva, annota, si spazientisce. Se il Milan scivola fuori dal quarto posto, cambierà tutto? Il quadro è chiaro a occhio nudo. Negli ultimi due mesi il Milan ha perso inerzia. Il gioco è diventato intermittente. Il clima attorno alla squadra si è irrigidito dopo la protesta di San Siro, con la Curva Sud compatta nel chiedere risposte. Gerry Cardinale, volto della proprietà RedBird, non ha gradito. L’insoddisfazione nasce da una sensazione precisa: la squadra ha smarrito continuità nel momento decisivo.🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Cardinale del Milan Esprime Insoddisfazione: Mercato, Dirigenti e Allenatore Sotto Accusa

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