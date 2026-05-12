Carcarese Girgenti si separa | serve piena comunione di intenti

Il club ha annunciato la separazione dalla figura tecnica che fino a ora si occupava della gestione della squadra. La decisione arriva dopo divergenze riguardo alle strategie di costruzione della rosa e all'orientamento tecnico. La separazione ha già suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club si prepara a definire i nuovi piani per il futuro. Restano da capire quali saranno le mosse successive per la formazione biancorossa.

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? Domande chiave Perché la gestione tecnica non è più in linea con il club?. Come influirà questa separazione sulla costruzione della nuova rosa biancorossa?. Chi potrà sostituire Girgenti per mantenere la media punti ottenuta?. Dove si sposterà l'allenatore dopo aver garantito la salvezza?.? In Breve Girgenti ha ottenuto 16 punti in 11 partite con media 1,45 punti a partita.. Decisione presa martedì 12 maggio 2026 dopo l'ottavo posto in classifica.. Il tecnico cita Corradi, Ponte, Moraglia, Cocco e Caverzan nel contesto regionale.. Il tecnico non accetta progetti che non garantiscano piena comunione di intenti.. Davide Girgenti e la Carcarese si separano dopo aver garantito la salvezza in Eccellenza con un ottavo posto in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcarese, Girgenti si separa: serve piena comunione di intenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carcarese, Girgenti si dimette: basta dopo la salvezza in Eccellenza? Punti chiave Perché la dirigenza ha deciso di interrompere il rapporto con Girgenti? Quali sono i nomi dei tecnici accostati alla panchina... Nuova Sondrio: "Per salvarci serve unità d'intenti"Le prime parole di mister Marco Amelia dopo il suo ritorno sulla panchina biancazzurra con le scuse ai tifosi. Si parla di: Calcio, Girgenti sull’addio alla Carcarese: Per iniziare percorso serve fiducia reciproca, restano numeri importanti e 8^ posto; Eccellenza. Finisce l'avventura di Davide Girgenti con la Carcarese!. Eccellenza, oggi c’è Carcarese – Arenzano: biancorossi a caccia dei punti salvezzaQuesta sera alle 20,30 allo stadio Candido Corrent di Carcare si giocherà Carcarese-Arenzano. La gara della terzultima di Eccellenza sospesa al 36? del primo tempo per un malore all’arbitro Trabucco, ... msn.com