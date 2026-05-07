Il tecnico Girgenti si è dimesso dalla guida della squadra carcarese subito dopo aver raggiunto la salvezza in Eccellenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui motivi. Attualmente, tra i nomi sondati per la panchina ci sono alcuni tecnici, ma nessuna scelta è stata ancora annunciata. La squadra si prepara ad affrontare la prossima stagione con un nuovo allenatore.

? Punti chiave Perché la dirigenza ha deciso di interrompere il rapporto con Girgenti?. Quali sono i nomi dei tecnici accostati alla panchina carcarese?. Come ha fatto il tecnico a garantire la salvezza in sole 11 gare?. Chi sarà il nuovo profilo scelto dal direttore sportivo Giribone?.? In Breve Girgenti ha garantito l'ottavo posto in classifica dopo sole 11 partite disputate.. Il DS Matteo Giribone valuta i profili di Solari e Maisano per la panchina.. Possibili candidati per il ruolo sono Silvestro De Lucia e Savio Amirante.. La separazione avviene per divergenze progettuali dopo il salvataggio dai playout.. L’ASD Carcarese ha comunicato ufficialmente che Davide Girgenti non dirigerà la squadra nella prossima stagione di Eccellenza, chiudendo così un capitolo iniziato con l’obiettivo della salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcarese, Girgenti si dimette: basta dopo la salvezza in Eccellenza

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