Nuova Sondrio | Per salvarci serve unità d' intenti

Le prime parole di mister Marco Amelia dopo il suo ritorno sulla panchina biancazzurra con le scuse ai tifosi. Intanto, la società del presidente Michele Rigamonti ingaggia un nuovo difensore Dopo l’esonero di Stefano Brognoli, la Nuova Sondrio ha richiamato in panchina mister Marco Amelia che oggi pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento sul campo della Castellina. Il compito che lo attende non è semplice: portare la Nuova Sondrio alla salvezza, come già accaduto, comunque, nella passata stagione, quando, subentrato ad Alessio Bifini e alla gestione ad interim del preparatore atletico Tommaso Del Nero alla penultima giornata d’andata, ha ottenuto la matematica certezza proprio della salvezza grazie al successo contro la Varesina in casa per 2-0 a due giornate dal termine del campionato. Ora, proprio mister Amelia è atteso da una nuova impresa, da completare insieme ai suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

