Carburanti benzina in calo e gasolio sotto i due euro | i prezzi di oggi

Oggi i prezzi dei carburanti sono diminuiti, con il gasolio che ha raggiunto per la prima volta dal 23 marzo una soglia inferiore ai due euro al litro. La riduzione si è verificata subito dopo il primo taglio delle accise applicato nelle scorse settimane. La benzina ha registrato anch’essa un calo, confermando la tendenza al ribasso dei prezzi sul mercato.

(Adnkronos) – In calo i prezzi dei carburanti, con il gasolio che questa mattina scende sotto quota due eurolitro per la prima volta dal 23 marzo, all’indomani del primo taglio delle accise. Giù anche la benzina, nonostante il secondo deciso aumento consecutivo della quotazione internazionale (e nuovi segnali di rialzo sui prezzi consigliati). Questa mattina. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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