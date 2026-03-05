Carburanti | benzina a 2,55 euro al litro Tremiti e in alcuni distributori pugliesi gasolio verso i due euro e mezzo ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del made in Italy

I prezzi dei carburanti sono stati aggiornati: la benzina sulla zona delle Tremiti si attesta a 2,55 euro al litro, mentre in alcuni distributori pugliesi il gasolio si avvicina ai 2,50 euro. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato un elenco dei prezzi comunicati dai distributori, disponibile al link indicato.

Al link di seguito l'elenco dei prezzi comunicati dai distributori al ministero delle Imprese e del made in Italy: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea