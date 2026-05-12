Al Stadio Olimpico si sono verificati problemi legati al calendario delle partite, con cinque incontri potenzialmente rinviati a lunedì. La concomitanza tra il derby di Roma, previsto per domenica, e la finale degli internazionali di tennis ha causato disagi nella programmazione degli eventi sportivi. Questa sovrapposizione di appuntamenti sta creando difficoltà nell’organizzazione delle gare, che potrebbero subire variazioni di date.

Caos campionato o meglio caos Champions League. Il derby di Roma che si gioca domenica prossima e che coincide con la finale degli internazionali di tennis mette a rischio ben cinque partite. Che si sarebbero dovute giocare alle 12,30 di domenica ma che rischiano di slittare a lunedì 18 maggio, con orario ancora tutto da verificare. La contemporaneità e il derby. Il regolamento del campionato prevede che negli ultimi due turni, per garantire la regolarità, le squadre coinvolte negli stessi obiettivi di classifica giochino allo stesso orario. La sconfitta del Napoli contro il Bologna ha portato a cinque (oltre ai partenopei, la Juventus, il Milan, la Roa e il Como) le compagini interessate al piazzamento in Champions (saranno tre oltre all’Inter campione d’Italia).🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caos Stadio Olimpico, tra derby e finale di tennis: cinque partite rischiano di slittare a lunedì

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