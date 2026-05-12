Caos Serie A per la 37° giornata cosa succede con Juventus-Fiorentina
Nella 37ª giornata di Serie A, la partita tra Juventus e Fiorentina non ha ancora una data ufficiale. La disputa tra le due squadre rimane in sospeso, e si attendono aggiornamenti da parte della Lega Calcio. La questione riguarda ancora la programmazione, lasciando incertezza sull’effettivo svolgimento dell'incontro. La situazione genera un certo fermento tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano state comunicate decisioni definitive.
Juventus-Fiorentina, gara valida per la 37ª giornata di Serie A, non ha ancora una collocazione definitiva. O meglio, potrebbe essere riprogrammata per la seconda volta nel giro di appena due giorni. Tutto dipende infatti dal derby di Roma e dalla necessità di garantire la contemporaneità tra le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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