Si è appena concluso a Milano un incontro di oltre quattro ore tra alcuni dei principali esponenti di Forza Italia, tra cui Antonio Tajani, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. Alla riunione ha preso parte anche Gianni Letta, considerato una figura di riferimento del partito. La riunione ha suscitato molte attenzioni all’interno del partito, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla situazione interna.

Si è concluso dopo oltre quattro ore il vertice a Milano tra Antonio Tajani, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi, con la partecipazione anche di Gianni Letta, figura storica di raccordo del partito. Un incontro lungo, definito da più fonti come complesso e interlocutorio, convocato per affrontare le tensioni interne a Forza Italia dopo il contraccolpo politico legato alla sconfitta al referendum sulla giustizia. Il confronto non ha prodotto decisioni definitive, ma ha messo in luce tutti i nodi irrisolti che attraversano il partito: dalla scelta del capogruppo alla Camera fino al calendario dei congressi regionali, passando per il tema più ampio della leadership e della riorganizzazione interna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi: cosa succede! Caos nel partito

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Forza Italia, pranzo decisivo tra Marina Berlusconi e Tajani: nuovi equilibri nel partitoÈ il giorno dell’atteso incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, previsto all’ora di pranzo.

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi

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Telejato. . PARTINICO, IL CONSIGLIERE TOTI LONGO CONSTATA LA FRATTURA ALL’INTERNO DELLA MAGGIORANZA- MINORANZA, SI VA IN ORDINE SPARSO. TANTI GLI ASSENTI ANCHE SE FORZA ITALIA E’ DALLA LORO, PER L’ATTO DI INDIRIZZ - facebook.com facebook

Da una prima veloce ricostruzione dei soli consiglieri d’amministrazione di Eni, Enel, Enav e Leonardo risulterebbero 8 in quota Fratelli d’Italia, 5 in quota Lega e 3 indicati da Forza Italia. Il Mef ne avrebbe inseriti 3 con profilo istituzionale x.com