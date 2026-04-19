Serie C ufficiale la retrocessione in Serie D per il Trapani | tutti i verdetti e i risultati della 37^ giornata

Nella 37ª giornata di Serie C, si è ufficialmente deciso il ritorno in Serie D del Trapani. I risultati di questa giornata hanno confermato la retrocessione della squadra, con tutte le partite che si sono concluse secondo gli esiti previsti. La retrocessione è stata comunicata attraverso le decisioni ufficiali, che hanno reso definitiva questa situazione. La giornata ha visto anche altre partite con risultati che hanno influenzato la classifica finale del campionato.

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