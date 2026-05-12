Caos Derby la fotografia di un calcio che ha dimenticato i suoi tifosi

Dopo settimane di incertezze, si può considerare concluso il caso riguardante la data del derby di Roma. Le autorità sportive hanno ufficializzato la decisione, mettendo fine alle discussioni che avevano coinvolto le due società e le istituzioni locali. La partita si svolgerà nella data stabilita, senza ulteriori rinvii o variazioni. La scelta è stata comunicata pubblicamente e non ci sono state altre modifiche ufficiali.

Dopo settimane piene di incertezze, si è con tutta probabilità chiuso il caso – o meglio il caos – legato alla data del derby di Roma. Nella mattinata odierna, infatti, la Prefettura di Roma ha deciso di posticipare la stracittadina alle 20:45 di Lunedì 18 maggio citando motivi legati all’ordine pubblico – che paradossalmente erano gli stessi per i quali si era deciso di non far più giocare il derby in notturna. Al centro della questione c’è la finale degli Internazionali BNL di Tennis, in programma domenica 17 Maggio al Foro Italico, proprio nella data che nella giornata di ieri la Lega Serie A aveva scelto per Roma-Lazio, e che la Prefettura ha ritenuto incompatibile con una gestione sicura dell’evento.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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