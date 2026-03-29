Stanotte, intorno alle 0,20, il presidente del Consiglio ha inviato un messaggio su WhatsApp a un giornalista, lamentandosi di alcune parole usate in passato durante il suo ruolo di opposizione. La conversazione si svolge in un momento di tensione tra le parti, con la premier che si rivolge al giornalista in modo diretto e senza filtri.

“Stanotte attorno le 0,20 la donna più potente d’Italia, presidente del Consiglio dei ministri mi scrive su Whatsapp. Mi allega il video pubblicato ieri e commenta: ‘Che modo vergognoso di fare politica, il cambiamento.'”. È il messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook da Ismaele La Vardera, deputato regionale siciliano di Controcorrente, che sabato, in un altro post, aveva criticato l’impugnativa da parte del governo nazionale di una legge regionale che destinava ristori ai territori dell’isola colpiti dal ciclone Harry dello scorso gennaio. Nel messaggio di Meloni, di cui La Vardera ha pubblicato uno screenshot su Fb, si legge: “La ritorsione??? Io veramente non ho parole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Vardera: “Meloni mi ha scritto a mezzanotte per lamentarsi. Ha dimenticato che toni usava all’opposizione”

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