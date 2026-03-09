Chivu ha guidato la sua squadra in tre partite, due derby e la sfida contro il Bodo Glimt, tutte perse. Nonostante le sconfitte, si parla di lui come di un allenatore che, nonostante le difficoltà, potrebbe comunque ottenere un risultato positivo in futuro. La sua gestione inizia in un ambiente già complesso, con tensioni e aspettative alte.

Tocca dare sempre ragione a José Mourinho che, con il suo solito tono da oste che ha visto passare troppe comitive rumorose, lo dice da anni: le grandi panchine non sono un tirocinio. Ci sono allenatori che arrivano in panchina come chi entra in un salotto già caldo: il camino acceso, il divano morbido, qualcuno che ha già apparecchiato la tavola. Poi ci sono quelli che prima passano dalla cucina, lavano i piatti, bruciano un paio di sughi, e solo dopo imparano a servire la cena. José Mourinho, con il suo solito tono da oste che ha visto passare troppe comitive rumorose, lo dice da anni: le grandi panchine non sono un tirocinio. O ci arrivi dopo aver fatto la gavetta, o ci arrivi perché il destino ha deciso di accelerare le pratiche burocratiche del talento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La fotografia di Chivu sono i due derby persi più il Bodo Glimt: non ci ha capito niente ma vincerà

Bucchioni critica Chivu: «Ha sottovalutato il Bodo Glimt. Partita non studiata fino in fondo e…»di Redazione Inter News 24Bucchioni, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così dell’Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt...

Chivu: "C'è amarezza, ma ci è mancata energia. Il Bodo ha giocato 4 partite negli ultimi 3 mesi...""Ci abbiamo provato in tutti modi fin dall'inizio, il Bodo era molto ben organizzato in un blocco basso con 10-11 giocatori sotto la linea della...

Una selezione di notizie su Bodo Glimt.

Temi più discussi: Chivu, Fàbregas e il gioco degli opposti. Ma la Coppa Italia è un bivio soprattutto per il primo; Fabregas chiama i nutrizionisti del Bodo Glimt e per migliorare il Como si affida alle sedute col drone; Il Bodo Glimt non fa record solo in campo: in Norvegia tutti pazzi per gli incassi dell'ultimo anno, ecco la cifra; Le 5 verità di Inter-Bodo Glimt 1-2: non è una vergogna, ma un fallimento sì.

Verso Inter-Bodo Glimt: la decisione di Chivu su Dumfries e CalhanogluCalhanoglu e Dumfries: le ultime da Appiano alla vigilia di Inter-Bodo Glimt. Le decisioni di Chivu: i dettagli ... interlive.it

Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Inter Bodo Glimt: le dichiarazioni verso la sfida di ritorno dei playoff di Champions LeagueConferenza stampa Chivu alla vigilia di Inter Bodo Glimt: le dichiarazioni verso la sfida di ritorno dei playoff di Champions League La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Bodo G ... calcionews24.com

Il Bodo Glimt non fa record solo in campo: in Norvegia tutti pazzi per gli incassi dell'ultimo anno, ecco la cifra - facebook.com facebook

Un vero peccato per voi interisti che contro il Bodo Glimt non abbia giocato né all’andata né al ritorno Tanc… Tranquillo, vi rifarete l’anno prossimo! x.com