Caos Derby interviene il Codacons | diffida a Lega e club

Il derby della Capitale è al centro di nuove tensioni tra Lega e club, con l’ipotesi di spostare la partita a lunedì 18 maggio per evitare sovrapposizioni con le Internazionali di tennis al Foro Italico. Questa proposta ha suscitato la reazione del Codacons, che ha diffidato le parti coinvolte. La questione riguarda ancora la data e la gestione dell’evento calcistico, senza ancora una decisione definitiva.

Non c’è ancora pace per il derby della Capitale e l’idea di spostarlo a lunedì 18 maggio, per evitare la sovrapposizione con le Internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, ha fatto intervenire e infuriare il Codacons. L’obiettivo dell’intervento è quello di tutelare e proteggere i migliaia di sostenitori di entrambi i club, Roma e Lazio, procedendo con una segnalazione all’Antitrust e una diffida ufficiale verso Lega Serie A, Figc e le due società capitoline. Disagi per i tifosi, non solo una questione di campo. Il possibile slittamento della partita non è un dettaglio da poco per chi ha già acquistato il biglietto. Molti tifosi di entrambi i club hanno infatti già pianificato il viaggio, l’eventuale spesa di trasporti, o chiesto permessi di lavoro che non possono essere cancellati.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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