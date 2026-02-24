Può istigare la pubblicità occulta Il Codacons contro il FantaSanremo e diffida gli artisti

Il Codacons accusa il FantaSanremo di poter favorire la pubblicità occulta, creando un rischio per i consumatori. La denuncia deriva dall’uso di nomi di artisti e canzoni senza autorizzazione, che potrebbe mascherare promozioni occulte. L’associazione ha diffidato gli organizzatori e gli artisti coinvolti, evidenziando la mancanza di trasparenza nel gioco. La polemica si accende proprio mentre il festival sta per iniziare, alimentando le discussioni sui limiti della pubblicità nel contesto dello spettacolo.

Pronti via, tra poche ore le luci si accenderanno sul teatro Ariston ma le polemiche non si sono mai spente e nel giorno in cui partirà il festival di Sanremo il Codacons ha rilasciato una dichiarazione al vetriolo contro il FantaSanremo. Il passatempo che ha entusiasmato gli appassionati di Sanremo è finito nel mirino dell'associazione dei consumatori per il rischio di pubblicità occulta. O meglio, per il Codacons, potrebbe rappresentare "una forma di istigazione alla pubblicità occulta, e portare a salate sanzioni nei confronti dei cantanti in gara al Festival". Per questo motivo il Codacons ha diffidato i cantanti dal partecipare alle iniziative che, seppur di carattere ludico, possono rappresentare forme di pubblicità vietate a marchi commerciali.