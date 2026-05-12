Caos carte d' identità Di Rosa | Cittadini lasciati soli mentre la giunta pensa alle elezioni

Il candidato sindaco di Agrigento ha criticato la gestione degli uffici comunali dedicati alle carte d'identità e all'ufficio elettorale, definendo la situazione come una grave irresponsabilità amministrativa. In particolare, ha affermato che i cittadini si trovano a dover affrontare notevoli disagi e mancanze di supporto, mentre la giunta si concentra sulle imminenti elezioni. La questione riguarda le procedure e i tempi di rilascio dei documenti e delle pratiche elettorali nel municipio.

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