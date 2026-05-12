Caos carte d' identità Di Rosa | Cittadini lasciati soli mentre la giunta pensa alle elezioni
Il candidato sindaco di Agrigento ha criticato la gestione degli uffici comunali dedicati alle carte d'identità e all'ufficio elettorale, definendo la situazione come una grave irresponsabilità amministrativa. In particolare, ha affermato che i cittadini si trovano a dover affrontare notevoli disagi e mancanze di supporto, mentre la giunta si concentra sulle imminenti elezioni. La questione riguarda le procedure e i tempi di rilascio dei documenti e delle pratiche elettorali nel municipio.
Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene duramente sulla situazione degli uffici comunali di Agrigento, denunciando quella che definisce "una gravissima irresponsabilità amministrativa" nella gestione dell'ufficio carte d'identità e dell'ufficio elettorale, proprio mentre la città si.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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