Caos carte d' identità Di Rosa | Cittadini lasciati soli mentre la giunta pensa alle elezioni

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco di Agrigento ha criticato la gestione degli uffici comunali dedicati alle carte d'identità e all'ufficio elettorale, definendo la situazione come una grave irresponsabilità amministrativa. In particolare, ha affermato che i cittadini si trovano a dover affrontare notevoli disagi e mancanze di supporto, mentre la giunta si concentra sulle imminenti elezioni. La questione riguarda le procedure e i tempi di rilascio dei documenti e delle pratiche elettorali nel municipio.

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Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene duramente sulla situazione degli uffici comunali di Agrigento, denunciando quella che definisce "una gravissima irresponsabilità amministrativa" nella gestione dell'ufficio carte d'identità e dell'ufficio elettorale, proprio mentre la città si.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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